В Николаевской области на полигоне состоялись тактические учения. Во время них украинские военные испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2 и противотанковый ракетный комплекс Javelin.

На полигоне "Широкий лан", что на Николаевщине, военные провели учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности. Об этом сообщает "АрміяІнформ". Читайте также Система залпового огня "Буревий" прошла огневые испытания: впечатляющее видео Военные также продемонстрировали действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара. Над чем работали во время учений Особое внимание уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника.

Проверили способность беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задачу без практического нанесения ударов по целям.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

Отработали штурм городка с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Обратите внимание! В конце июня 2020 года США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Произошло это в соответствии с контрактом, подписанным в декабре 2019 года. Военные учения на Николаевщине: Фото "Армія.Інформ"