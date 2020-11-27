Украинские военные испытали Javelin на масштабных тактических учениях: фото
В Николаевской области на полигоне состоялись тактические учения. Во время них украинские военные испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2 и противотанковый ракетный комплекс Javelin.
На полигоне "Широкий лан", что на Николаевщине, военные провели учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизированной местности. Об этом сообщает "АрміяІнформ".
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Военные также продемонстрировали действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара.
Над чем работали во время учений
- Особое внимание уделили комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.
- Активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника.
- Проверили способность беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задачу без практического нанесения ударов по целям.
- Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.
- Отработали штурм городка с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований.
Военные учения на Николаевщине: Фото "Армія.Інформ"
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