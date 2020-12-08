Украинские военные получили 4 модернизированных танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2. Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" заверило в успешном выполнении государственного оборонного заказа и передаче армейцам финальной партии бронетехники.

Капитальный ремонт с доработками БРЭМ-2 на предприятии делали впервые. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

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По словам директора Виктора Андрощука, за неполные 2 года передали более 50 восстановленных машин.

Особенности новых танков

Модернизированные танки получили немало дополнений для более эффективного выполнения боевых задач:

современные ночные прицелы;

новейшие цифровые радиостанции;

спутниковые системы навигации;

комплекты динамической защиты.

Модернизированные танки Т-64 / Фото Укроборонпрома

Предприятие производит бронетехнику

Освоив капитальный ремонт и модернизацию бронемашины, предприятие добавило в свой продуктовый портфель финальную БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину).

Отныне наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины,

– отметил Андрощук.

Также он добавил, что уже готовы производственные площади и все оснащение для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Лев" и "Зубр".

Что известно о БРЭМ-2: кратко