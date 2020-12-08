Украинские военные получили модернизированные танки Т-64: фото
Украинские военные получили 4 модернизированных танка Т-64 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-2. Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" заверило в успешном выполнении государственного оборонного заказа и передаче армейцам финальной партии бронетехники.
Капитальный ремонт с доработками БРЭМ-2 на предприятии делали впервые. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
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По словам директора Виктора Андрощука, за неполные 2 года передали более 50 восстановленных машин.
Особенности новых танков
Модернизированные танки получили немало дополнений для более эффективного выполнения боевых задач:
- современные ночные прицелы;
- новейшие цифровые радиостанции;
- спутниковые системы навигации;
- комплекты динамической защиты.
Модернизированные танки Т-64 / Фото Укроборонпрома
Предприятие производит бронетехнику
Освоив капитальный ремонт и модернизацию бронемашины, предприятие добавило в свой продуктовый портфель финальную БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину).
Отныне наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, которые есть на вооружении Вооруженных сил Украины,
– отметил Андрощук.
Также он добавил, что уже готовы производственные площади и все оснащение для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Лев" и "Зубр".
Что известно о БРЭМ-2: кратко
- БРЭМ-2 создали на основе боевой машины пехоты, которую в основном используют механизированные подразделения Сухопутных войск Украины.
- Основное назначение – эвакуация гусеничной и колесной техники массой до 20 тонн, ее ремонт, проведение грузоподъемных и сварочных работ в полевых условиях.
- БРЭМ-2 – водоплавающая бронированная машина, которая имеет высокую проходимость и маневренность.
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