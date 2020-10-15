В штабе Операции Объединенных сил опровергли сбитие украинскими бойцами беспилотника РФ. В то же время в штабе добавили, что пролет БПЛА с пересечением линии разграничения действительно зафиксировали, но о сбитии не говорится.

Украинские военные 15 октября на Приазовье осуществили радиоподавление каналов управления и навигации. Это сделало невозможным его дальнейшее использование. Об этом сообщили на странице штаба ООС в фейсбуке.

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В штабе также возмутились распространением ложной информации о якобы сбитии вражеского беспилотника.

Обидно, что отдельные "эксперты", в частности сайта "Украинская правда", позволяют себе, ссылаясь на официальную страницу штаба Объединенных сил, искажать факты, не имея никакого понимания в военной сфере, подменять значение слов "радиоподавление" вражеского БПЛА с "сбитием",

- говорится в сообщении.

Какая ситуация была на Донбассе в течение 15 октября

Оккупанты ночью нарушили режим тишины, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Причепиловки. Кроме этого, боевики дважды стреляли по позициям украинских бойцов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки, а также дважды – в районе Новотошковского.

Саперы разминировали почти 1,5 гектаров территории

Саперы ГСЧС разминировали около 1,5 гектаров территории в районах вдоль линии разграничения. Они передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Обратите внимание! В штабе ООС отметили, что наши защитники не открывали ответный огонь. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.