Украинские военные провели тренировку на британском эсминце: фото с учений
Силы специальных операций Украины вместе с коллегами стран НАТО провели тренировку на британском эсминце. Во время учений отрабатывали абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя, а также зачистку судна.
Учения провели на эсминце Dragon Королевских Военно-Морских сил Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Участие в учениях приняли операторы-разведчики 73-го морского центра СпН имени кошевого атамана Антона Головатого, а также представители стран НАТО.
Что отработали во время учений
- абордажные действия на эсминце;
- заход на борт;
- ведение ближнего боя;
- зачистку судна.
Совместные учения провели в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" – "Развитие партнерства – Украина".
Украинские военные провели тренировку на британском эсминце / Фото Минобороны
Учения провели Силы специальных операций Украины вместе с коллегами стран НАТО / Фото Минобороны
Среди прочего, отработали абордажные действия на эсминце / Фото Минобороны
Тренировались в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" / Фото Минобороны