Силы специальных операций Украины вместе с коллегами стран НАТО провели тренировку на британском эсминце. Во время учений отрабатывали абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя, а также зачистку судна.

Учения провели на эсминце Dragon Королевских Военно-Морских сил Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Читайте также Украина и США провели совместные военные учения в Черном море: яркие фото, видео Участие в учениях приняли операторы-разведчики 73-го морского центра СпН имени кошевого атамана Антона Головатого, а также представители стран НАТО. Что отработали во время учений абордажные действия на эсминце;

заход на борт;

ведение ближнего боя;

зачистку судна. Совместные учения провели в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" – "Развитие партнерства – Украина".

Украинские военные провели тренировку на британском эсминце / Фото Минобороны

Учения провели Силы специальных операций Украины вместе с коллегами стран НАТО / Фото Минобороны

Среди прочего, отработали абордажные действия на эсминце / Фото Минобороны

Тренировались в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" / Фото Минобороны Обратите внимание! Ранее стало известно, что 7 октября в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon.