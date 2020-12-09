Украинские воины учились противостоять врагу, который высадился на морском побережье. Военные тренировали сдерживание противника до прибытия основных сил.

Такие учения были задачей для военно-штурмовых сил от генерал-лейтенанта Сергея Наева, сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

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В ходе обучения военные штурмовали господствующую высоту, которую занял условный враг. Особое внимание руководство уделило умению командиров управлять подразделением.

Уделяли внимание умению следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результаты огневого поражения противника,

– подчеркнул Сергей Наев.

С поставленными задачами воины-десантники справились хорошо и значительно повысили свои практические навыки. Командование уверено, что подразделение готово выполнять боевые задачи.

Военные учились сдерживать нападение врага с моря: смотрите видео