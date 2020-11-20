Командующий Объединенных сил Сергей Наев провел проверку артиллерийских противотанковых подразделений, дислоцирующихся на южном направлении линии фронта. Впрочем, мероприятие состоялось не рядом с боевыми позициями, а на полигоне в Херсонской области.

Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы, рассказывает командование Объединенных сил ВСУ.

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Во время проверки подразделения осуществили выход на рубеж открытия огня, проведения артиллерийской разведки, наведения орудий по указаниям корректировщиков, а также переход на различные режимы ведения огня.

Командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

Особенностью данного мероприятия является тот факт, что артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет военнослужащий-женщина, младший лейтенант Карина Н.,

– заметил Сергей Наев.

Командующий ОС видит в этом успехи во внедрении гендерного равенства в секторе безопасности и обороны. Якобы, теперь женщины могут не только проходить военную службу, но и командовать целыми подразделениями.

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