В украинских куриных яйцах обнаружили сальмонеллу: результаты анализов из Латвии
В произведенных в Украине куриных яйцах снова обнаружили сальмонеллу. Бактерию обнаружили в результате сделанных в Латвии анализов.
Продукты везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонеллы проинформировали литовские ответственные службы. Об этом сообщает PVD Латвии.
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По результатам лабораторных исследований, сальмонеллу обнаружили в одном образце свежих куриных яиц, отметили в продовольственно-ветеринарной службе страны.
Образец взяли во время усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения,
– говорится в сообщении.
В рамках усиленного контроля в 2020 году проверили 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. Из них 198 – проверяли на сальмонеллу, другие 311 образцов проверяли с целью выявления лекарственных веществ. В конце концов сальмонеллу обнаружили в 2 образцах.
Что такое сальмонелла?
Сальмонелла – это патогенный микроорганизм, который является возбудителем острого инфекционного заболевания сальмонеллеза. Соответствующая кишечная инфекция может привести к интоксикации, полному обезвоживанию организма и даже к смерти.
Одновременно есть больше 2 тысяч типов сальмонелл, из которых примерно 100 – патогенные для человека.
Источником инфекции могут быть сельскохозяйственные животные, а также человек.
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