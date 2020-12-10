Продукты везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонеллы проинформировали литовские ответственные службы. Об этом сообщает PVD Латвии.

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По результатам лабораторных исследований, сальмонеллу обнаружили в одном образце свежих куриных яиц, отметили в продовольственно-ветеринарной службе страны.

Образец взяли во время усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения,

– говорится в сообщении.

В рамках усиленного контроля в 2020 году проверили 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. Из них 198 – проверяли на сальмонеллу, другие 311 образцов проверяли с целью выявления лекарственных веществ. В конце концов сальмонеллу обнаружили в 2 образцах.

Что такое сальмонелла?

Сальмонелла – это патогенный микроорганизм, который является возбудителем острого инфекционного заболевания сальмонеллеза. Соответствующая кишечная инфекция может привести к интоксикации, полному обезвоживанию организма и даже к смерти.

Одновременно есть больше 2 тысяч типов сальмонелл, из которых примерно 100 – патогенные для человека.

Источником инфекции могут быть сельскохозяйственные животные, а также человек.