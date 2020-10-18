Украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19. Сейчас в стране стремительно растут вклады населения.

Во время пандемии коронавируса украинские банки доказали, что вполне способны соответствовать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, прибыльности и технологических инноваций. Самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, сообщает Atlantic Council.

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Короткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантинных ограничений в марте 2020 года, сейчас уже является давним воспоминанием,

– подчеркнул Шевченко.

Что известно о росте количества депозитов

По его словам в Украине стремительно растет количество заключенных депозитов. Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной – 5%.

"Этот рост особенно впечатляет ввиду того, что он происходит на фоне снижения процентных ставок", – отметил глава НБУ.

Отметим, Нацбанк снизил процентную ставку с 11% до 6%.

Обратите внимание! Показатели роста депозитов в 2020 году немного ниже, чем в прошлом году. Однако, по словам главы НБУ, они все равно относительно высоки. За последние 8 месяцев украинский банковский сектор получил 33 миллиарда гривен прибыли.