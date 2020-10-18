Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым, – Шевченко
Украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19. Сейчас в стране стремительно растут вклады населения.
Во время пандемии коронавируса украинские банки доказали, что вполне способны соответствовать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, прибыльности и технологических инноваций. Самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко, сообщает Atlantic Council.
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Короткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантинных ограничений в марте 2020 года, сейчас уже является давним воспоминанием,
– подчеркнул Шевченко.
Что известно о росте количества депозитов
По его словам в Украине стремительно растет количество заключенных депозитов. Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27%, а в иностранной – 5%.
"Этот рост особенно впечатляет ввиду того, что он происходит на фоне снижения процентных ставок", – отметил глава НБУ.
Отметим, Нацбанк снизил процентную ставку с 11% до 6%.