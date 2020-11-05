Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого Рада должна принять закон об особенностях проведения местных выборов.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что план – это не другая договоренность, это изменение тактики. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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По его словам, то, что украинская сторона заявила свою позицию, свое видение урегулирования конфликта, это нормальный ход переговорного процесса.

План Б не предусматривает отказ от Минских соглашений,

– отметил Фесенко

Возможны ли выборы на Донбассе

По мнению эксперта, с вероятностью более 99% никаких выборов в этот срок не состоится, так как:

во-первых, уже есть российская реакция на план. И вряд ли РФ на него согласится;

во-вторых, весь объем плана, в частности предыдущие действия, особенно демилитаризация Донбасса и 3 месяца на сам избирательный процесс, в указанные сроки реализовать невозможно.

Соревнования в мирных планах

Владимир Фесенко подтвердил, что происходящее – это соревнование в мирных планах. Но проблема в том, что Россия не выполняет договоренности. Об этом свидетельствует регулярное нарушение режима прекращения огня.

Напомним. Предыдущее заседание ТКГ закончилось тем, что Россия пыталась продвинуть свой план и после отказа выдвинула требование, чтобы Украина разработала дорожную карту по урегулированию войны на Донбассе. Но когда Украина ее предложила, в Кремле сразу же план отвергли.

"Нужно оценивать ситуацию реалистично. Украинский план акцентирует внимание на наших интересах. Интересы обеих сторон заявлены. Следующий шаг – сесть за стол переговоров и смотреть, можно ли найти компромисс", – сказал эксперт.

Также он добавил, что он не очень уверен, что эта встреча состоится. Этому поспособствует вспышка пандемии COVID-19 и шантаж украинской стороны со стороны России.