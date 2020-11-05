Он не предусматривает отказ от Минских соглашений, – Фесенко о "Плане действий по Донбассу"
Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого Рада должна принять закон об особенностях проведения местных выборов.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что план – это не другая договоренность, это изменение тактики. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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По его словам, то, что украинская сторона заявила свою позицию, свое видение урегулирования конфликта, это нормальный ход переговорного процесса.
План Б не предусматривает отказ от Минских соглашений,
– отметил Фесенко
Возможны ли выборы на Донбассе
По мнению эксперта, с вероятностью более 99% никаких выборов в этот срок не состоится, так как:
- во-первых, уже есть российская реакция на план. И вряд ли РФ на него согласится;
- во-вторых, весь объем плана, в частности предыдущие действия, особенно демилитаризация Донбасса и 3 месяца на сам избирательный процесс, в указанные сроки реализовать невозможно.
Соревнования в мирных планах
Владимир Фесенко подтвердил, что происходящее – это соревнование в мирных планах. Но проблема в том, что Россия не выполняет договоренности. Об этом свидетельствует регулярное нарушение режима прекращения огня.
"Нужно оценивать ситуацию реалистично. Украинский план акцентирует внимание на наших интересах. Интересы обеих сторон заявлены. Следующий шаг – сесть за стол переговоров и смотреть, можно ли найти компромисс", – сказал эксперт.
Также он добавил, что он не очень уверен, что эта встреча состоится. Этому поспособствует вспышка пандемии COVID-19 и шантаж украинской стороны со стороны России.
Коротко о "Плане действий по Донбассу"
- Глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук выступил с инициативой – установить мир на Донбассе и уже весной 2021 года провести выборы на оккупированных территориях. Мол, для достижения такой амбициозной цели Украина уже разработала дорожную карту.
- "План действий по Донбассу" предлагает прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДЛО. После этого Украина возьмет под контроль границу и восстановит нормальную жизнедеятельность.
- Чтобы этого достичь, украинская сторона требует уже к 15 декабря 2020 года осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", а также увеличить до 1,5 тысячи количество представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.
- Согласно украинскому плану, если удастся достичь предыдущих пунктов, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО могут провести местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины. Для этого ВР должна принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
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