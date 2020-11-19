Боевики ранили украинского военного на Донбассе: в каком он состоянии
Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 19 ноября они открыли огонь в районе Авдеевки и ранили украинского военнослужащего.
Бойца госпитализировали с огнестрельным осколочным ранением, об этом сообщили в штабе ООС.
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Состояние военнослужащего удовлетворительное. Заметим, что боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Представителям ОБСЕ уже сообщили о факте нарушения мирных договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Ситуация на Донбассе по состоянию на вечер 19 ноября: смотрите видео ООС
Обстрелы на Донбассе
- 18 ноября пророссийские боевики применили стрелковое оружие в районе Марьинки. Украинские защитники ответный огонь они не открывали.
- На Донбассе еще с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты его не соблюдают. В основном они совершают провокационные выстрелы, однако бывают и прицельные.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / инфографика 24 канала
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