На Донбассе с начала 9 декабря оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня. В то же время украинским военным удалось сбить беспилотник противника после пересечения линии разграничения.

Для корректировки огня из автоматического станкового гранатомета враг применил БПЛА типа "квадрокоптер" со стороны населенного пункта Минеральное. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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В ответ военные Украины открыли огонь из стрелкового оружия и сбили беспилотный летательный аппарат.

По украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки – из АГС,

– говорится в сообщении.

В штабе заверили, что в результате выстрелов оккупантов среди украинских военных нет боевых потерь и ранений.

Также пресс-служба сообщила, что украинские военные выявили факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений. Речь идет о территории в районе населенного пункта Водяное.

Обратите внимание! Для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону подразделений Объединенных сил вооруженные формирования России осуществили 3 подрыва с использованием зарядов разминирования возле Луганского. Больше новостей об операции Объединенных сил – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала