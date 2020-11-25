Украинского блогера и "антипутинца" Орешникова могут выдать России
Украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова 6 ноября Интерпол задержал в Индонезии. Активиста могут выдать России.
Ситуация становится критической. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
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Михаил Орешников бывший гражданин России – активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал сообщество о преступлениях так называемых "зеленых человечков" в Украине,
– подчеркнул Цаплиенко.
Детали задержания Орешникова
- Блогера задержали в аэропорту Джакарта.
- У Орешникова изъяли украинские документы. Во всех последующих документах его называют гражданином России.
- Активисту запретили контактировать с украинским посольством.
- Орешникова содержали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).
Что еще сказал Цаплиенко
- За проукраинскую позицию Орешникова в России неоднократно пытали.
- 26 июля 2014 года блогер попросил предоставить ему политическое убежище в Украине.
- В 2016 году Орешников отказался от российского гражданства и получил украинский паспорт.
- Некоторые в Украине вменяют блогеру участие в русском националистическом движении "Реструкт". Однако когда активист оказался в Украине, то отметил, что увидел "менталитет, противоположный рабскому и советскому".
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