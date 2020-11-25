Украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова 6 ноября Интерпол задержал в Индонезии. Активиста могут выдать России.

Ситуация становится критической. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Михаил Орешников бывший гражданин России – активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал сообщество о преступлениях так называемых "зеленых человечков" в Украине,

– подчеркнул Цаплиенко.

Детали задержания Орешникова

Блогера задержали в аэропорту Джакарта.

У Орешникова изъяли украинские документы. Во всех последующих документах его называют гражданином России.

Активисту запретили контактировать с украинским посольством.

Орешникова содержали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

Что еще сказал Цаплиенко