В природно-заповедный фонд Украины сегодня входят более 8 500 территорий и объектов. Они выполняют ключевую роль для сохранения окружающей среды и защиты флоры и фауны.

По данным Академии наук, по состоянию на 1 января 2020 года, природно-заповедный фонд Украины имеет в своем составе 8 512 территорий и объектов общей площадью 4,418 миллиона гектаров в пределах суши и 402 500 гектаров в пределах акватории Черного моря.

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Председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк в комментарии сайту 24 канала отмечает, что объекты природно-заповедного фонда – очень важный инструмент сохранения и защиты биоразнообразия. Но в то же время, обращает внимание на наше существенное отставание от Евросоюза.

Если в Украине природоохранные объекты занимают 6,77% территории страны, то в Европе – где-то 18%. То есть почти втрое больше! – говорит Василюк. – К тому же, кроме национальных объектов, там есть общеевропейская сеть "Натура 2000". Она создана для совместных действий по единому подходу на важных природоохранных территориях.

А что в Украине? "У нас тоже создается такая сеть – до вступления страны в ЕС она называется "Изумрудная сеть", – продолжает глава УПГ. – Ее охват – почти 12 миллионов гектаров! Но законпроект относительно сети доделывается уже три года и до сих пор не проголосован. Постоянно менялись составы рабочих групп – то из-за переформатирования Міндовкілля, то из-за парламентских выборов... Впрочем, есть надежда, что депутаты проголосуют за закон "О территориях "Изумрудной сети" еще в этом году".

Эксперт объяснил, почему украинцы пессимистично относятся к природоохранным объектам:

Иногда приходится слышать такие аргументы: какой смысл от таких объектов, если регулярно появляются новости – там вырубили лес в заповеднике, а там охотились в заказнике... Якобы – статус не спасает. На самом деле – хоть на все сто он не спасает, но очень помогает. Потому что случаев серьезных нарушений на объектах под охраной все же гораздо меньше, чем на других территориях, где такое случается постоянно.

"Современному украинскому обществу, к сожалению, нельзя доверять сохранение природы, – резюмирует Василюк. – Поэтому природоохранный статус – это очень и очень важно! А в случае с "Изумрудной сетью" есть еще один плюс. Ее будет контролировать Евросоюз, а это серьезный стимул для Украины придерживаться цивилизованных правил. Иначе нас в ЕС не примут…"

Подробнее о защите биоразнообразия в Украине и о состоянии природы в целом читайте в статье 24 канала "Бесценное богатство, которое не ценят".