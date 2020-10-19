В Верховной Раде заговорили о сокращении численности украинской армии, а расходы на Минобороны уже уменьшили. Что об этом говорят политики и эксперты?

На днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нужно сокращать численность украинской армии, ведь на ее содержание не хватает средств. Учитывая, что Украина уже седьмой год находится в состоянии войны, такие заявления выглядят не очень целесообразными. Сайт 24 канала разобрался, действительно ли в Раде хотят сокращать численность ВСУ, что об этом думают эксперты и хватает ли на армию средств.

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Что сказал Арахамия об армии

Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что уже нужно вести расчеты о возможном сокращении армии или увеличении бюджета, но бюджета всегда не хватает.

Мы понимаем, что бюджет – это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны – защищена, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, покупать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься обучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти, – сказал Арахамия.

Позже, в комментарии Hromadske Арахамия объяснил, что имел в виду сокращение так называемой бумажной армии. То есть, он считает, что надо вводить автоматизацию и убирать бюрократию В частности, сокращать численность всех бумаг и документов, которые согласовывают или регламентируют деятельность украинской армии. А вот сокращать расходы на боевую часть армии Арахамия не призывает.

Сколько тратится на армию

Напомним, что по состоянию на август 2020 года, согласно данным Министерства обороны, в Вооруженных Силах Украины есть 246 689 человек, из которых 194 276 военнослужащих, а 40 тысяч человек участвует в ООС.

Среднемесячные расходы на денежное обеспечение одного военнослужащего составляют: участвующий в ООС – 22 678 гривен, не участвующий в ООС – 14 033 гривны.

В целом, если в 2020 году расходы на оборону и безопасность составили 246 миллиардов гривен, то в 2021-м планируют потратить 267 миллиардов гривен. Но в 2020 году на Министерство обороны Украины выделили из государственного бюджета 117,6 миллиарда гривен, а в 2021 году планируют – 117,5 миллиарда.



Эксперты уверены, что украинскую армию необходимо менять / Фото: Минобороны

Что говорят эксперты

Василий Поворозник, экономист "CASE Украина", объясняет, что кроме расходов на оборону, у нас есть общий блок расходов на оборону и безопасность. Под этим блоком подразумеваются расходы на различные силовые ведомства, и там речь идет не только о Министерстве обороны, но и о Министерстве внутренних дел, в составе которого есть национальная гвардия, пограничная служба, полиция и т.д.

Министерство обороны Украины в 2021 году будет профинансировано практически на том же уровне, что и в 2020-м – 117,5 и 117,6 миллиардов гривен соответственно. У нас будет некоторое сокращение, но если учесть еще и инфляцию, то сокращение финансирования будет куда больше. И это произойдет впервые с 2014 года, с момента начала военных действий на Востоке, – говорит Поворозник.

Он добавляет, что в проект бюджета на 2021 год запланировано увеличение финансирования на Службу внешней разведки почти на 70% по сравнению с 2020 годом. То есть, на оборону и безопасность расходы вроде растут, а вот на Министерство обороны уменьшаются. И в условиях войны это выглядит несколько странно.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что в 2014 году в ответ на российскую агрессию Украина начала увеличивать численность Вооруженных сил и расходы на оборону. Если в 2013 году численность ВСУ составляла 168 тысяч, то в 2015-м достигла 250 тысяч.

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Расходы на оборону Украина увеличивала ежегодно на 9-10%. В 2019 году они достигли 102 миллиардов гривен, или 3,4% ВВП. В Госбюджете на 2020 год расходы на оборону предусмотрены, как отмечалось выше, на уровне 117,5 миллиардов гривен. Хотя согласно бюджетной резолюции, утвержденной Указом Президента №167/2019 от 25.04.2019, расходы на оборону должны составлять 5,4% ВВП – или 210 миллиардов гривен. Для сравнения Россия потратила в 2019 году на оборону 65,1 миллиарда долларов, или примерно 1679,6 миллиарда гривен, а численность вооруженных сил России составляет около 1 миллиона.

Очевидно, что для противостояния агрессору ни численность ВСУ, ни расходы на оборону Украины не достаточны. Они должны быть существенно увеличены. Вместе с тем в 2020 году началось сокращение ВСУ. Уже принято решение о сокращении 40 тысяч должностей. В Минобороны это называют оптимизацией и утверждают, что сокращают вакантные должности. Однако, вскоре дойдет очередь и к людям. В условиях войны сокращение армии, как и расходов на оборону недопустимо, – говорит Хмелевский.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии и конверсии, объяснил, что характеризуя современные вооруженные силы говорить о численности нет смысла. Поскольку боеготовность современных вооруженных сил определяется не численностью, а системностью и техническим оснащением.

"Современные вооруженные силы должны собой представлять разведывательно-ударный комплекс, то есть мгновенно определять координаты целей противника, мгновенно передавать информацию об этих координатах в центр принятия решений и мгновенно передавать информацию относительно поражения целей противника. В этом цикле численность боевого состава вообще никак не влияет на эффективность", – говорит Самусь.

Он приводит пример, если в наших военно-морских силах будет 100 адмиралов и 200 тысяч матросов, это никак не повлияет на боеспособность военно-морских сил. Ведь она определяется наличием ударных кораблей, патрульных и т.д. Это же в авиации и сухопутных силах.

Численность Вооруженных сил Украины нужно менять. Поскольку у нас до сих пор существуют фактически советские вооруженные силы, они должны быть реформированы и переходить на современные основы деятельности. Должен быть общий призыв, абсолютно все должны проходить базовую военную подготовку, в том числе и девушки. Но продолжаться она должна не год, а два-три месяца, – отметил Самусь.