Последние дни ноября и первые декабря подарили украинцам снежную погоду и легкие морозы. Однако уже вскоре температура снова будет плюсовой. Продлится тепло не менее 10 дней.

Что говорят синоптики о грядущей погоде

Ближайшей ночью, 3 декабря, и утром в северных и центральных областях следует ожидать небольшой мокрый снег. В целом на всей территории Украины в это время будут минусовые температуры. Об этом сообщает Украинский гидромецентр.

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Однако уже днем температура на юге составит около +10 градусов, а именно +4...+9. Будет тепло и в Карпатах. В горах синоптики прогнозируют до 3 градусов выше нуля. На остальной территории днем следует ожидать от +1 до +4.

Основное же потепление в Украину придет 4 и 5 декабря. В этот период во всех областях, кроме восточных, температура повысится на 2 – 5 градусов. На западе столбики термометров максимально поднимутся до 5 – 10 градусов выше нуля. На юге в среднем будет +5...+7, правда в Одесской области и в Крыму температура поднимется до +9. В остальных областях – +2...+4.

Добавим, что такую теплую погоду будет сопровождать ясная и солнечная погода, но вероятность маленькой облачности все же есть.

Подробнее о прогнозе погоды на 3 декабря читайте по этой ссылке. А узнать, какой будет погода в течение зимы, можете здесь.