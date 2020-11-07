Прогноз погоды на выходные 7 и 8 ноября в Украине от Укргидрометцентра: в ближайшие субботу и воскресенье осадков не будет, в большинстве областей страны ночью и утром – местами туман, температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем от +7 до +15.

Как свидетельствуют данные с сайта Укргидрометцентра и страницы учреждения в фейсбуке , выходные дни 7 и 8 ноября будут сравнительно теплыми. Температура в Украине в основном будет колебаться вокруг отметки в +12 (в среднем от +9 до +15). В течение этих дней не будет дождей, но украинцы смогут наблюдать туманы.

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Погода в крупнейших городах Украины на выходных 7 и 8 ноября

Погода в Киеве в субботу и воскресенье

В субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6, днем ​​+11.

В воскресенье изменений не будет.

Погода в Харькове

Облачно с прояснениями, температура ночью +4...+6, днем ​​+9.

В субботу и воскресенье погода в Харькове будет стабильной.

Погода в Одессе

Переменная облачность, температура около +6 ночью, днем ​​– до +14.

В воскресенье до +15 днем, немного холоднее ночью (+5).

Погода в Днепре

В субботу без осадков, ночью +5, днем ​​+11.

В воскресенье – переменная облачность, температура +6...+10.

Погода в Запорожье

Немного иначе будет в Запорожье – в субботу теплее от +12 до +14, а вот в воскресенье от 10 до 12 тепла.

Впрочем, что в субботу, что в воскресенье здесь осадков также не будет.

Погода во Львове на выходных

В субботу – без осадков, но температура только до +2 градусов ночью. Днем будет до +10 с переменной облачностью.

В воскресенье – то же самое, но днем ​​до +12.

Погода в Виннице

Переменная облачность, температура от +4 до +10 (это в субботу)

До +12 в Виннице будет в воскресенье.

Погода в Луцке

Суббота – ночью +4, днем ​​+10, облачно с прояснениями.

Воскресенье – немного теплее, до +12.

Погода на выходных на курортах Украины

Буковель (Ивано-Франковская область): безоблачно, температура до +11 днем и 3 мороза ночью.

Трускавец (Львовская область): почти безоблачно, температура до +12 в субботу и +15 в воскресенье.

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