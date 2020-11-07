В Украину на несколько дней возвращается осеннее тепло до +15 градусов
Прогноз погоды на выходные 7 и 8 ноября в Украине от Укргидрометцентра: в ближайшие субботу и воскресенье осадков не будет, в большинстве областей страны ночью и утром – местами туман, температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем от +7 до +15.
Как свидетельствуют данные с сайта Укргидрометцентра и страницы учреждения в фейсбуке, выходные дни 7 и 8 ноября будут сравнительно теплыми. Температура в Украине в основном будет колебаться вокруг отметки в +12 (в среднем от +9 до +15). В течение этих дней не будет дождей, но украинцы смогут наблюдать туманы.
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Погода в крупнейших городах Украины на выходных 7 и 8 ноября
Погода в Киеве в субботу и воскресенье
- В субботу облачно с прояснениями, температура ночью +6, днем +11.
- В воскресенье изменений не будет.
Погода в Харькове
- Облачно с прояснениями, температура ночью +4...+6, днем +9.
- В субботу и воскресенье погода в Харькове будет стабильной.
Погода в Одессе
- Переменная облачность, температура около +6 ночью, днем – до +14.
- В воскресенье до +15 днем, немного холоднее ночью (+5).
Погода в Днепре
- В субботу без осадков, ночью +5, днем +11.
- В воскресенье – переменная облачность, температура +6...+10.
Погода в Запорожье
- Немного иначе будет в Запорожье – в субботу теплее от +12 до +14, а вот в воскресенье от 10 до 12 тепла.
- Впрочем, что в субботу, что в воскресенье здесь осадков также не будет.
Погода во Львове на выходных
- В субботу – без осадков, но температура только до +2 градусов ночью. Днем будет до +10 с переменной облачностью.
- В воскресенье – то же самое, но днем до +12.
Погода в Виннице
- Переменная облачность, температура от +4 до +10 (это в субботу)
- До +12 в Виннице будет в воскресенье.
Погода в Луцке
- Суббота – ночью +4, днем +10, облачно с прояснениями.
- Воскресенье – немного теплее, до +12.
Погода на выходных на курортах Украины
- Буковель (Ивано-Франковская область): безоблачно, температура до +11 днем и 3 мороза ночью.
- Трускавец (Львовская область): почти безоблачно, температура до +12 в субботу и +15 в воскресенье.
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- Затока (Одесская область): в субботу будет солнечно, ночью +4, днем +13, в воскресенье же до +15.
- Бердянск (Запорожская область): ясно, температура до +13 – как в субботу, так и в воскресенье.
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