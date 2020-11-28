В Украину движется непогода: последние дни ноября будут снежными и холодными
Конец ноября в Украине будет морозным с четким ощущением приближения зимы. Синоптики прогнозируют снег по всей территории Украины, кроме юго-восточных областей.
Температура воздуха в период с 28 – 1 декабря снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В ближайшие трое суток ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, 29 ноября температура ночью составит лишь +2...-3 градуса. Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов. А вот уже в понедельник, 30 ноября, в большинстве областей температура снизится на 2 – 5 градусов.
Какой будет погода зимой
- Синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.
- В начале декабря средняя температура составит +4...+5 градусов. Правда, возможны также и морозы. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-13 градусов.
- В начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля. До последнего дня Рождества обещают оттепель, а уже после 9 января будут начинаться морозы.
- В феврале также будет морозная погода. Однако более детального прогноза пока синоптики не дают.
17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3...-4 градусов. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился всего 215 дней с 16 апреля.
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