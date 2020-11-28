Конец ноября в Украине будет морозным с четким ощущением приближения зимы. Синоптики прогнозируют снег по всей территории Украины, кроме юго-восточных областей.

Температура воздуха в период с 28 – 1 декабря снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В ближайшие трое суток ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, 29 ноября температура ночью составит лишь +2...-3 градуса. Днем столбики термометров покажут 0...+5 градусов. А вот уже в понедельник, 30 ноября, в большинстве областей температура снизится на 2 – 5 градусов.

Какой будет погода зимой

Синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода зимой будет периодически меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.

В начале декабря средняя температура составит +4...+5 градусов. Правда, возможны также и морозы. Например, ночью столбики термометров будут опускаться до -10...-13 градусов.

В начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля. До последнего дня Рождества обещают оттепель, а уже после 9 января будут начинаться морозы.

В феврале также будет морозная погода. Однако более детального прогноза пока синоптики не дают.

17 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -3...-4 градусов. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился всего 215 дней с 16 апреля.

Обратите внимание! Погода в Украине в субботу, 28 ноября, будет мокрой и даже довоьно неприятной на почти всей территории. Запад, центр и север накроет мокрый снег. Только на юге и на Крайнем Востоке будет солнечно.