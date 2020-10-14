Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН, но и Россию тоже
Украина будет в Совете ООН по правам человека еще два года – с 2021 до 2023. Впрочем, "известный нарушитель прав человека" Россия также там будет. Украина будет пытаться не позволить ей злоупотреблять этим.
Украина будет в Совете ООН по правам человека еще два года
Об этом написал в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 13 октября, пишет 24 канал.
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"Украина переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021 – 2023 годы", – сообщил чиновник.
По его словам, Украина продолжит защищать права человека и способствовать предотвращению нарушений этих прав – "для устойчивого международного мира и безопасности".
В то же время Кулеба отметил, что ситуация в Совете ООН по правам человека "оставляет желать лучшего". Ведь в его попала и Россия – "известный нарушитель прав человека".
Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Совете, чтобы покрывать нарушения прав человека,
– отметил глава украинского МИД.
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