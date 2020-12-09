В Украину вернулись двое граждан, которых 3 года удерживали в Ираке
Из Ирака домой вернулись 2 украинских граждан – Евгений Фоменков и Александр Санпитер. Их еще в июле 2017 захватили и удерживали на территории этой страны.
Возвращение украинцев домой стало возможным благодаря совместной и последовательной работе Офиса Президента, Министерства иностранных дел и других государственных структур. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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В Украину вернулись Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.
Владимир Зеленский лично координировал процесс освобождения украинцев.
Хочу, чтобы каждый знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину,
– подчеркнул президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что "Украина никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы", где и в какую ситуацию человек бы не попал.
В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала значительная системная работа.
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