Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международная коалиция продолжает поддерживать Украину. Кроме того, эта поддержка уже выходит на новый уровень.

На международном уровне исчезла фраза "мир устал от Украины". Теперь на наше государство смотрят по-новому. Об этом Зеленский заявил 20 октября во время ежегодного обращения в Верховную Раду, сообщает 24 канал.

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На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно – равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя,

– заметил президент

Зеленский о достижениях Украины на международной арене

Наша страна сохранила двухпалатную поддержку США.

Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами.

"На беспрецедентный уровень" вышли отношения государства с Турцией.

Канада остается для Украины надежным партнером.

Саммит Украина – ЕС подчеркнул партнерство нашего государства с Европейским Союзом.

Страна продолжает сотрудничать с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Сейчас наше государство строит добрососедские отношения с Польшей, Румынией и Венгрией.

Украина, Польша и Литва основали "Люблинский треугольник" для политического, экономического и социального взаимодействия государств.

Также Президент Украины в очередной раз напомнил: "Безвизовому режиму Украины с Европой ничего не грозит. Кто бы вам что ни говорил".

Обращение Президента Украины к Верховной Раде: видео