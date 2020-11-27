Администрация Джо Байдена будет искать возможности перезапустить политику США в отношении России и искать асимметричных ответов. Один из таких ответов – успешная Украина. Однако на сегодня в действующей администрации президента США "Украину Зеленского понимают плохо".

Об отношении администрации президента США к Украине в интервью НВ рассказал экс-премьер, сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Алексей Гончарук. Своей задачей на новом посту он назвал то, "чтобы новая администрация президента США понимала, кто есть кто в Украине, без иллюзий".

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Гончарук о фокусе внимания США

По словам украинского экс-премьера, одним из фокусов внимания США сейчас является Кремль и его политика как очевидные раздражители. Поиск адекватной реакции на политику Кремля в регионе, в отношении Крыма и Донбасса в частности, – большая часть дискуссии сегодня в США.

Очевидно, что нынешних мер недостаточно, и очевидно, что администрация Байдена будет искать возможности перезапустить политику США в отношении России и искать асимметричных ответов. Один из таких ответов – успешная Украина, это то, о чем мы здесь постоянно говорим,

– рассказал Гончарук.

Аналитик при этом отметил, что у него в США уже был ряд встреч, поэтому есть понимание, как выстраивать взаимоотношения между нашими странами дальше.

"Украину Зеленского здесь понимают плохо"

С другой стороны, помощь США – это не решение для Украины, убежден экс-глава правительства. Это часть решения, Украина должна сделать свою часть домашней работы.

Гончарук заявил, что в Украине, как и раньше, те же болезни, что и в предыдущие десятилетия: олигархи покупают судей, Виктор Медведчук наращивает влияние через СМИ, СМИ подталкивают бессмысленную президентскую администрацию и Кабмин к популистским решениям.

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"Моя задача здесь – чтобы новая администрация президента США понимала, кто сеть кто в Украине, без иллюзий. Они неплохо понимали Украину до Зеленского, Украину Зеленского здесь понимают плохо", – заверил новоиспеченный сотрудник Atlantic Council.

Как видят Украину Зеленского в американском истеблишменте

Общая картина: пришел хороший парень, хотел что-то сделать, будто начал, потом непонятно – то ли испугался, то ли заморочили голову, то ли договорились, и начался полный разворот от реформ,

– сказал Гончарук.

Он добавил, что в США уже нет доверия к словам украинских политиков, которая была еще в прошлом году. Теперь мы снова возвращаемся к ситуации, когда обо всем нужно подписывать нотариальные документы, резюмировал бывший украинский премьер.