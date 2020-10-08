Пока каждый украинец не убьет образ путина в своем сознании, угроза нападения России на Украину никуда не исчезнет.

Приоритетность защиты от России

Деструктивный, но мощный социальный мем "а то Путін нападе", родился в украинской внутриполитической борьбе, как ответ на попытки использовать внешнюю агрессию для оправдания компромиссов, которые предлагала украинская власть.

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В связи с тем, что приоритетность защиты от внешнего врага была неоспоримой, все остальные темы – борьба с коррупцией, болезненные реформы, ограничение влиятельности Службы безопасности Украины в экономическом секторе – как бы, подчинялись борьбе с самой главной угрозой.

Но политические оппоненты пятого президента Петра Порошенко очень быстро смекнули, что самый сильный политический аргумент их визави, является одновременно и самой чувствительной уязвимостью. Именно такой подход к политике и коммуникациям в обществе я называю "нарративным регулированием", одним из подвидов рефлексивного управления.

Президенту РФ Владимиру Путину действительно отводилось огромное место внутри украинской политики. Это далеко не украинское изобретение. Более того, мы даже не смогли воспользоваться им как следует.

Украинские парадоксы

Например, Виктор Орбан, который, с помощью американского политтехнолога Джорджа Бирнбаума, создал из Джорджа Сороса образ страшного врага венгров, не только смог выиграть президентские выборы за счет этого, но и зажечь деструктивный нарратив, который до сих пор используется кремлевской "пятой колонной" в Украине.

Я до сих пор восхищаюсь этим изящным решением – пойти на ожесточенную войну с глобальной угрозой, которая, не только находится через океан от тебя, но и никогда на тебя не нападет и даже не сможет ответить на твои выпады.

У нас все было гораздо ближе, нагляднее и серьезнее. Но, президент, который вел войну, так и не смог выиграть выборы. Наверное, парадокс в мировой истории. А вот, что украинцы умеют и любят производить на мировом рынке труда – так это парадоксы.

Деструктивный мем "а то Путін нападе" стал использоваться во всех дискуссиях, к месту и не к месту, как инструмент доведения позиции оппонента до абсурда.

Это один из наиболее эффективных и даже гениальных приемов риторики, когда ты на секунду, как бы, играешь роль своего визави и, вместо него, вводишь в дискуссию самый абсурдный аргумент…

"А то небо упадет?"

"А то мы все умрем?"

"А то сало кончится?.."

"А то отсохет?.."

Конечно, этот аргумент предназначен не для оппонента, ибо никак не влияет на его позицию в споре. Его основной аудиторией являются ситуативные арбитры и другие участники дискуссии, которые должны поверить в то, что, на самом деле, угроза самых страшных последствий не является реалистичной. А значит, мы все правильно делаем.

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Путин не только напал на Украину, но и одержал ситуативную победу

Таким образом, сама тема противостояния Путину и образ Порошенко как лидера этого противостояния, были, практически, уничтожены. Именно поэтому, борды с лицами Порошенко и Путина друг напротив друга вызывали у большинства преимущественно комичные ощущения, чем серьезность момента.

Однако, реальности это не изменило. Тот факт, что охотники больше не прибегают на крики маленького пастуха "Волки! Волки!", не означает того, что настоящие волки не приходят. Потому что это их предназначение и карма. Путин нападает… Это то, для чего он существует. Это то, чему его научили питерские подворотни, унижавшие и оскорблявшие его в нежном школьном возрасте.

Политические лидеры Беларуси соревнуются в том, кто более лоялен к президенту России, несмотря на пожар в своей стране.

Противоборствующие стороны в Кыргызстане полностью солидарны только в вопросе дружбы с Кремлем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает нежным голосом увещевать Путина по телефону, что, в ответ на возвращение Кремля в ПАСЕ, которое организовал и продавил французский президент, надо бы как-то уже окститься и не травить лидеров оппозиции… В ответ на что получает только насмешки, которые потом приходится сливать во французскую прессу.

Кстати, этот слив содержания беседы Макрона и Путина в Le Monde выглядит абсолютно нелепо и бессмысленно, поскольку снова только усиливает позицию российского президента и тешит его самолюбие.

Лидер парламентской фракции в Верховной Раде, которая часто занимает второе место в политических рейтингах, летит в Москву, чтобы в очередной раз демонстративно унижаться, пытаясь олицетворять коленопреклонную позицию целой страны по отношению к доброму царю.

Оглядывая все эти процессы усталым взором, я могу констатировать – Путин не только напал на Украину, но и уже одержал ситуативную победу.

Но, важно, наконец понять ошибку, допущенную как президентом Порошенко, так и его противниками: мир вертится не вокруг Путина, а вокруг нас самих! Путин находится не где-то далеко в военном бункере, закрытый от коронавируса и привитый новым ультра-новичком. Путин живет у нас в головах…

Путин побеждает, если мы не ходим голосовать. Путин побеждает, если мы голосуем, предварительно не изучив всех, кто баллотируется. Путин побеждает, если мы надеемся на мессию и просим дать ему 100 дней.

Путин побеждает, если в ответ на адский треш в коммунальном хозяйстве нашего района или двора мы всего лишь бурно материмся в соцсетях.

Чтобы победить Путина – нужно сначала убить его в себе самом.

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Путин – это все в твоем сознании, что мешает тебе управлять своей судьбой. Путин – это улыбчивый человек в штатском, который ласково говорит "мы все решим за тебя". Путин – это голосистый популист, кричащий "мудрий нарід усе рішить".

Убить путина – это единственная возможность добиться того, чтобы он не напал. Пока каждый украинец не убьет Путина в своем сознании, эта угроза никуда не исчезнет.

Джерело: Ліга.нет