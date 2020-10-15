Укрзализныця с 15 октября прекратила продажу билетов на три поезда со станции Сумы. Зато из Тернополя сейчас уже можно приобрести билеты на 10 поездов.

Такое решение компания приняла из-за изменений эпидемической ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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С 15 октября пассажирам из Тернополя доступны билеты на такие поезда:

№ 12/11 Одесса – Львов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Снятын – Одесса – Черновцы;

№ 715/716 Киев – Львов.

Напротив со станции Сумы прекращается продажа билетов на такие поезда:

№ 21/22 Харьков –Трускавец;

№ 45/46 Лисичанск – Ужгород;

№ 779/780 Сумы – Киев, Винница.

Кроме этого, маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев, Винница будет изменен на Белополье – Киев, Винница.

В Укрзализныце отметили, что поезда будут курсировать через Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров. Высадка будет осуществляться по установленному порядку. Такие ограничения продлятся до изменения эпидемической ситуации.

Смогут ли пассажиры вернуть средства за приобретенные билеты

Если пассажиры отказываются от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после отправления с указанной в билете станции, то средства будут возвращаться в полном объеме.

Вернуть проездные документы можно в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя.

Обратите внимание! В Украине 15 октября обновили карантинные зоны. В частности, в красную попали Харьков, Полтава, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Хмельницкий и Чернигов. Новые ограничения начнут действовать с 19 октября. Больше об обновленном списке регионов в эпидемических зонах – читайте по ссылке.