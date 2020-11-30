Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность укреплением позиций России в мире. В частности, он выделил распространение российского военного присутствия в результате событий, которые осенью 2020 года развернулись в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Главы МИД НАТО намерены 1 – 2 декабря в формате видеоконференции обсудить укрепление позиций России. Об этом на своей пресс-конференции сообщил генсек Йенс Столтенберг.

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Министры иностранных дел обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России,

– сообщил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что россияне модернизируют собственный ядерный арсенал и разворачивают новые ракеты и силы от крайнего севера и до Ливии и Сирии.

"Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Что известно об укреплении позиций России: