В НАТО обеспокоены укреплением позиций России после событий в Беларуси и Карабахе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность укреплением позиций России в мире. В частности, он выделил распространение российского военного присутствия в результате событий, которые осенью 2020 года развернулись в Беларуси и Нагорном Карабахе.
Главы МИД НАТО намерены 1 – 2 декабря в формате видеоконференции обсудить укрепление позиций России. Об этом на своей пресс-конференции сообщил генсек Йенс Столтенберг.
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Министры иностранных дел обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России,
– сообщил генсек Альянса.
Он подчеркнул, что россияне модернизируют собственный ядерный арсенал и разворачивают новые ракеты и силы от крайнего севера и до Ливии и Сирии.
"Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", – подчеркнул Йенс Столтенберг.
Что известно об укреплении позиций России:
- После начала массовых протестов в Беларуси все чаще стали говорить о том, что Россия может перебросить туда свои войска. Впрочем, многие эксперты убеждены: определенное военное присутствие в соседнем государстве уже есть.
- В случае с Нагорным Карабахом все более прагматично. Россия пыталась оградить себя от этой войны, но впоследствии стала посредником между Азербайджаном и Арменией.
- Оба государства согласились на введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Сейчас там присутствуют около 2 тысяч российских военных и более тысячи единиц техники.
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