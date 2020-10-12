Компания "Укроборонсервис" 30 сентября подписала соглашение с дочерней компанией "Автомобильной компании "Богдан Моторс" о поставках бронеавтомобилей. Эта компания принадлежит Олегу Гладковскому, которого связывают с коррупционными схемами в Укроборонпроме.

До 20 ноября 2020 года поставят шесть бронированных военных автомобилей "Барс-8" стоимостью 7,42 миллиона гривен каждый, сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные системы ProZorro.

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Общая сумма договора составляет 44,49 миллиона гривен. Аванс в 70% госпредприятие уже должно было выплатить в течение десяти банковских дней после подписания соглашения, а остальные – в течение месяца после поставки.

Коррупции, похоже, в этой истории нет, ведь цена для такого бронемобиля оправдана. Впрочем, более интересна политическая составляющая. Ведь скандал с Олегом Гладковским "вспыхнул" просто перед президентскими выборами в Украине и частично стоил Петру Порошенко второго президентского срока.

В коррупции властную команду Порошенко тогда обвиняли все, а команда будущего президента – больше всего. Поэтому после смены власти продолжение сотрудничества оборонного комплекса с компаниями Олега Гладковского как минимум вызывает вопрос.

Коротко про "Барс-8"

Это бронемобиль на базе Dodge Ram, который "Богдан" производит совместно с компанией "Научно-производственное объединение "Практика". "Барс-8" имеет противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и находится на вооружении с 2020 года.

Бронемобиль "Барс-8" / Инфографика "АрмияInform"