Укроборонпром ликвидируют в 2021 году
Государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование уже в следующем, 2021 году. Вместо него планируют создать новые компании.
Такое заявление во время брифинга сделал новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. И добавил, что взамен будет холдинг под названием "Оборонные системы Украины", сообщает 24 канал.
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"Планируется, что в следующем (2021 – 24 канал) году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании", – сказал Гусев.
Он подчеркнул, что эти компании будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание любых коррупционных или других рисков.
В новый холдинг войдут компании, которые будут заниматься:
- авиаремонтом,
- бронетехникой,
- высокоточным вооружением,
- боеприпасами,
- радарными и морскими системами.
Также планируют создать холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.
По словам Гусева, это пока предварительная концепция и ее нужно еще обсудить и утвердить.
Что известно об Укроборонпроме: главное
- Это объединение многопрофильных предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины.
- В его состав входят предприятия, которые занимаются изготовлением, реализацией, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения.
- Кроме того, Укроборонпром принимает участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.
- В феврале 2019 года концерн оказался в эпицентре скандала с масштабным хищением. Расследователи из проекта Bihus.Info разоблачили, что Игорь Гладковский, сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с сообщниками организовал фирмы-прокладки.
- Через эти фирмы Гладковский и компания поставляли по завышенным ценам оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей. По данным Bihus.Info, размер хищений в Укроборонпроме составляет не менее 250 миллионов гривен.
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