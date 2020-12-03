Государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование уже в следующем, 2021 году. Вместо него планируют создать новые компании.

Такое заявление во время брифинга сделал новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. И добавил, что взамен будет холдинг под названием "Оборонные системы Украины", сообщает 24 канал.

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"Планируется, что в следующем (2021 – 24 канал) году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании", – сказал Гусев.

Он подчеркнул, что эти компании будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание любых коррупционных или других рисков.

В новый холдинг войдут компании, которые будут заниматься:

авиаремонтом,

бронетехникой,

высокоточным вооружением,

боеприпасами,

радарными и морскими системами.

Также планируют создать холдинг, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами и космическими системами.

По словам Гусева, это пока предварительная концепция и ее нужно еще обсудить и утвердить.

Справка. Президент назначил Юрия Гусева руководителем Укроборонпрома 3 декабря. До этого он почти полтора года возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

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