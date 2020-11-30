Авиакатастрофа под Чугуевом: Укроборонпром не нашел нарушений в ремонте самолета
Укроборонпром провел расследование по ремонту и обслуживанию самолета, который разбился под Чугуевом. Никаких нарушений не нашли.
Что говорят в Укроборонпроме
Двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", но она не входит в Укроборонпром. Об этом рассказал глава концерна Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".
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По словам Фоменко, сразу после трагедии проверили 410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой.
Кроме этого, провели внутренние расследования и сделали выводы относительно технологических процессов.
По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода,
– подчеркнул Укроборонпром.
Катастрофа Ан-26: что надо знать
- Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился 25 сентября недалеко от Чугуева, что на Харьковщине.
- На борту находились 27 человек. Выжить удалось лишь 1 курсанту.
- Среди причин авиакатастрофы назвали недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.
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