Укроборонпром провел расследование по ремонту и обслуживанию самолета, который разбился под Чугуевом. Никаких нарушений не нашли.

Что говорят в Укроборонпроме

Двигатель самолета ремонтировала "Мотор Сич", но она не входит в Укроборонпром. Об этом рассказал глава концерна Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".

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По словам Фоменко, сразу после трагедии проверили 410-й завод гражданской авиации, который занимался планером и авионикой.

Кроме этого, провели внутренние расследования и сделали выводы относительно технологических процессов.

По результатам внутренних служебных расследований не было выявлено нарушений со стороны процессов и работников этого завода,

– подчеркнул Укроборонпром.

Катастрофа Ан-26: что надо знать

Военный самолет Ан-26 с курсантами разбился 25 сентября недалеко от Чугуева, что на Харьковщине.

На борту находились 27 человек. Выжить удалось лишь 1 курсанту.

Среди причин авиакатастрофы назвали недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.



Авиакатастрофа под Чугуевом / Инфографика 24 канала