Укроборонпром передал Вооруженным силам обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4. Машину модернизировали и укомплектовали.

Что известно о тягаче

БТС-4 успешно прошел типовые испытания и имеет улучшенные характеристики. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

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Тягач предназначен для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной военной техники во время боевых действий.

Техника прошла капитальный ремонт и модернизацию, чтобы опередить БТС-4 советского образца.

Какие улучшения получил тягач

Машину оборудовали новой крановой установкой с гидравлическим приводом, что позволило поднимать грузы до 12 тонн.

Комплектация позволит выполнять полный перечень работ по ремонту бронетехники в полевых условиях. В частности, тягач укомплектовали тяговой лебедкой с тросом и установили дополнительную.

Кроме того, БТС-4 имеет современное бульдозерное оборудование для расчистки путей. Также увеличили запас хода с помощью дополнительных топливных баков. Двигатель теперь стал мощнее, что предоставляет возможность 38-тонной машине развивать максимальную скорость движения не менее 40 километров в час.

Что с другими тягачами

Руководитель ГП "Львовского бронетанкового завода", входящего в Укроборонпром, Виктор Андрощук отметил, что на хранении в ВСУ есть достаточное количество тягачей БТС-4. Однако они нуждаются в восстановлении.

По его словам, важно отремонтировать и модернизировать эту технику. Кроме того, Андрощук отметил, что в следующем году должны восстановить новые партии тягачей.



Обновленный тягач / Фото Укроборонпрома



Отремонтированная машина / Фото Укроборонпрома



Укомплектован БТС-4 / Фото Укроборонпрома