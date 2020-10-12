Укроборонпром закупил у компании Гладковского бронемобили: как это объяснили в концерне
В Укроборонпроме открестились от закупки бронемобилей у компании, принадлежащей Олегу Гладковскому. В государственном концерне подчеркнули, что новая команда якобы "выполнила контрактные обязательства", заключенные предыдущим руководством.
Позиция Укроборонпрома
В концерне подчеркнули, что на самом деле "Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей еще в январе 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
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Почти два года назад бронеавтомобили закупили в рамках государственного оборонного заказа. Контракт был на грани срыва, впрочем его таки удалось выполнить в полном объеме.
В то же время сама закупка состоялась вне системы "Прозорро", а подписанный контракт содержал лишь ориентировочную стоимость автомобилей.
В 2020 году компания "Укроборонсервис" реанимировала и выполнила указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара стороны согласовывают окончательную стоимость продукции – на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических расходах,
– пояснили в компании.
По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, которым зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. Таким образом, стороны осуществили деятельность в рамках ранее заключенного договора.
Кто такой Олег Гладковский: главное
- Это один из главных бывших бизнес-партнеров президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО.
- В феврале – марте 2019 года журналисты "Bihus.info" обнародовали расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, 22-летний сын Гладковского Игорь организовал поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам. Его отец якобы минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.