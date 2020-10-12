В Укроборонпроме открестились от закупки бронемобилей у компании, принадлежащей Олегу Гладковскому. В государственном концерне подчеркнули, что новая команда якобы "выполнила контрактные обязательства", заключенные предыдущим руководством.

Позиция Укроборонпрома

В концерне подчеркнули, что на самом деле "Укроборонсервис" закупил партию бронеавтомобилей еще в январе 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

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Почти два года назад бронеавтомобили закупили в рамках государственного оборонного заказа. Контракт был на грани срыва, впрочем его таки удалось выполнить в полном объеме.

В то же время сама закупка состоялась вне системы "Прозорро", а подписанный контракт содержал лишь ориентировочную стоимость автомобилей.

В 2020 году компания "Укроборонсервис" реанимировала и выполнила указанный контракт. По условиям договора, после поставки товара стороны согласовывают окончательную стоимость продукции – на основании расчетно-калькуляционных материалов о фактических расходах,

– пояснили в компании.

По результатам выполнения указанного контракта стоимость машин оказалась ниже, чем ожидаемая. 30 сентября этого года стороны заключили дополнительное соглашение, которым зафиксировали фактическую стоимость одной бронированной машины. Таким образом, стороны осуществили деятельность в рамках ранее заключенного договора.

Обратите внимание! Эта закупка приобрела резонанс еще и из-за того, что компания, у которой закупили бронемашины, принадлежит Олегу Гладковскому. Скандал с его участием "вспыхнул" просто перед президентскими выборами в Украине и частично стоил Петру Порошенко второго президентского срока.

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