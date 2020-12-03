По словам менеджмента Укробронпрома, Министерство стратегических отраслей производства во главе с Олегом Урусским, так и не удосужилось разработать нормативно-правовую базу для оборонного заказа на 2021 год. Но новый глава концерна Юрий Гусев обещает исправить эту ситуацию.

На заседании Гусев заявил, что будет продолжать те реформы, которые были до него. Но хотелось бы наконец их увидеть, а не просто слышать. Такое мнение в эфире 24 канала высказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Что ждать от Гусева

По его мнению, для того, чтобы оценивать нового главу Укроборонпрома, сначала нужно посмотреть, как он работает.

Если проанализировать кадровую систему и кадровые изменения, которые происходят в правительстве, то новый глава, который приходит, приводит за собой новых заместителей, которых он знает. Поэтому я думаю, что будут какие-то кадровые изменения,

- отметил Костенко.

Отметим! Новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн Укроборонпром прекратит свое существование уже в следующем, 2021 году. Вместо него планируют создать новые компании.

Он отметил, что от Гусева и Урусского прозвучали четкие заявления, что они:

готовы к сотрудничеству;

готовы сфокусировано идти к выполнению государственного оборонного заказа и работать в команде.

Какую дорожную карту выбрали

"Они будут идти по той дорожной карте, которая была раньше. Но там есть некоторые разногласия с Минстратегпромом. И их задача: скоординировать эти разногласия. Ведь Минстратегпром должен задавать темп. Поэтому с ним нужно координироваться во время принятия новых реформ", – сказал Костенко.

Он также добавил, что очень важно сотрудничество между Министерством, государственным концерном Укроборонпрома и Комитетом Верховной Рады Украины.

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