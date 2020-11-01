Отныне значительная часть отделений Укрпочты будет работать без выходных. Такое решение связано, в частности, с пандемией коронавируса в стране.

Все 7 дней в неделю можно будет пользоваться услугами Укрпочты уже с 1 ноября 2020 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Правительственный портал".

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По его словам, это позволит существенно уменьшить очереди в отделениях. Особенно это актуально в связи с пандемией COVID-19.

Укрпочта продолжает удивлять своими современными подходами к работе и обслуживанию клиентов. Все для безопасности и комфорта клиентов,

– говорится на сайте МИД.

Кроме этого, на сайте Укрпочты пишется, что увеличивают количество рабочих дней в самых загруженных отделениях по всей Украине на время "высокого" сезона. Ведь именно к Черной пятнице, новогодним и рождественским праздникам объемов работы становится больше.

"Все решения, которые мы принимаем в Укрпочте, обязательно проходят ряд фильтров. Основные из них: удобство для клиентов, равномерность нагрузки на сотрудников и, конечно, увеличение бизнес-эффективности компании в целом", – сообщила заместитель гендиректора по развитию Валентина Дудко.

Кого заденет это решение

Как отметили в ведомстве, на 7-дневную работу переведут наиболее загруженные отделения в Украине. В целом это будет касаться 250 отделений.

Сначала 200 – в областных центрах и крупных городах, а с декабря – остальные 50.

Перечень отделений, которые будут работать 7 дней в неделю – по ссылке.