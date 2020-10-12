Недавно в "Укрспецэкспорте" заявили, что компания будет работать открыто и прозрачно. Ведь долгое время она была закрытой, трудно было найти информацию о ее деятельности.

Об этом в эфире программы "Актуальное интервью" на 24 канале рассказал генеральный директор компании Вадим Ноздря. По его словам, недавно "Укрспецэкспорт" провел одну из первых в своей истории пресс-конференций, где были освещены все аспекты его деятельности.

Ноздря заверил, что компания будет настолько открытой, насколько позволит ее специфика. Ведь не всегда это возможно, даже учитывая большой общественный интерес.

Так, чтобы не навредить определенным процессам, мы все равно будем информировать. Возможно, немного погодя – после того, как уже добьемся положительного результата. Когда победим наших конкурентов, а их хватает,

– подчеркнул он.

"Это системная работа, до этого действительно был определенный вакуум. Когда я проходил финальное собеседование на вакантную должность в 2019 году, я сказал, что один из рисков, по моему мнению, это именно информационный вакуум. Которым, увы, пользуются те, кто хочет посеять ложную, неточную или искаженную информацию, что идет не на пользу государственным интересам", – добавил гендиректор компании.

По его мнению, этот вакуум надо заполнить и системно информировать общество обо всех аспектах деятельности компании. В частности – о вызовах и угрозах, которые стоят перед "Укрспецэкспортом". А также о том, чего ожидают от органов госвласти, которые помогают в борьбе с этими угрозами.

"На самом деле, у нас даже не было раньше отдела коммуникаций, который бы это обеспечивал. Мы его создали. И считаем, что это очень важная функция, которую нужно выполнять", – отметил Ноздря. Он также отметил, что "Укрспецэкспорт" так же как и все другие основные компании Укроборонпрома перестраивается, а курс на реформы в компании – неизменный.