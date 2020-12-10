Укрзализныця планирует провести индексацию тарифов на билеты с 1 марта 2021 года на 2% каждый месяц. Всего в компании планируют получить 3,5 миллиарда гривен чистой прибыли.

Индексация тарифов будет касаться внутреннего сообщения. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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В финансовом отчете компании указано, что дополнительные доходы составят 557,9 миллиона гривен.

Также согласно отчету, выручка Укрзализныци в 2021 году может составить 86,5 миллиарда гривен. Этот показатель на 15,4% больше, чем плановая выручка в 2020 году.

Обратите внимание! На время новогодних праздников Укрзализныця назначила 3 поезда в популярных направлениях. Они соединят Киев, Полтаву и Кременчуг с Ивано-Франковском и Ворохтой. Подробнее об этом – читайте здесь.

В то же время более чем в 2 раза вырастут капитальные инвестиции. Сумма составит 27,2 миллиарда гривен. Из них выделят деньги на:

капитальное строительство – 7,3 миллиарда гривен;

покупку основных средств – 8,5 миллиарда гривен, а на их совершенствование – 5,8 миллиарда гривен;

капитальный ремонт – 5,2 миллиарда гривен.

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В Укрзализныце также сообщили, что доходы от грузовых перевозок уменьшатся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год. Их сумма составит 72 миллиарда гривен.