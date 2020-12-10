В Укрзализныце планируют повысить цены на билеты: когда это произойдет
Укрзализныця планирует провести индексацию тарифов на билеты с 1 марта 2021 года на 2% каждый месяц. Всего в компании планируют получить 3,5 миллиарда гривен чистой прибыли.
Индексация тарифов будет касаться внутреннего сообщения. Об этом сообщили в "Укрзализныце".
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В финансовом отчете компании указано, что дополнительные доходы составят 557,9 миллиона гривен.
Также согласно отчету, выручка Укрзализныци в 2021 году может составить 86,5 миллиарда гривен. Этот показатель на 15,4% больше, чем плановая выручка в 2020 году.
В то же время более чем в 2 раза вырастут капитальные инвестиции. Сумма составит 27,2 миллиарда гривен. Из них выделят деньги на:
- капитальное строительство – 7,3 миллиарда гривен;
- покупку основных средств – 8,5 миллиарда гривен, а на их совершенствование – 5,8 миллиарда гривен;
- капитальный ремонт – 5,2 миллиарда гривен.
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В Укрзализныце также сообщили, что доходы от грузовых перевозок уменьшатся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год. Их сумма составит 72 миллиарда гривен.
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