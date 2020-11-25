Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа, который предлагает запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Однако в "Укрзализныце" отказались расставаться со старыми вагонами и приняли "компромиссное" решение.

"Укрзализныця" предложила сбалансированное и компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов. Об этом говорится в письме в адрес Министерства инфраструктуры от руководства УЗ, пишет "РБК-Украина".

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Что предлагает Мининфраструктуры

Министерство предлагает национальному перевозчику запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Поэтому, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021 – 2029 годов.

Позже Государственная регуляторная служба заблокировала приказ Мининфраструктуры. Ведь, по их мнению, ведомство не предоставило достаточно данных о том, как ограничение срока эксплуатации вагонов скажется на экономике Украины.

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Что придумала "Укрзализныця"

Компания предлагает ограничить 33 годами только срок службы полувагонов. Что касается зерновозов, то срок их службы УЗ предлагает продлить до 45 лет.

Как сказано в письме, компания поддерживает решение ведомства ограничить предельный срок службы грузовых вагонов. Но в то же время призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине.

Внедрение этих мероприятий необходимо проводить с учетом возможностей отечественных вагоностроительных предприятий, финансовых возможностей владельцев и операторов подвижного состава, а также потребностей предприятий Украины в железнодорожных перевозках,

– говорится в письме.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что решение Мининфраструктуры ударит прежде всего по "Укрзализныци", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы. Это будет стоить компании 15 миллиардов гривен ежегодно.