В Укрзализныце планируют не только снизить цены на билеты для пассажиров, но и не поднимать их до конца 2020 года и в начале 2021-го. Индексация тарифов может произойти со второго квартала 2021 года.

Однако процесс индексации будет постепенный и будет происходить в соответствии с ростом расходов Укрзализныци. Об этом заявил председатель филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Александр Перцовский, сообщает "Укринформ".

Важно Укрзализныця возобновит продажу билетов в нескольких областных центрах: список поездов

В Укрзализныце заявили, что выступают за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.

Мы снижаем цены и всех приглашаем пересесть со второго в первый класс, или пересесть с автомобиля и путешествовать. То, что касается этого года, никакого повышения в этом году не планируется, не планируется до первого квартала следующего года,

– заверил Перцовский.

Ранее Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила Укрзализныци восстановить движение на большинстве ранее закрытых станций.

Перевозчик подчеркнул, что "путешествия в поездах более безопасны для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий".

Какие ограничения действуют в поездах

Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны: