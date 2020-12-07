На время новогодних праздников Укрзализныця назначила еще 3 поезда в популярных направлениях. Они соединят Киев, Полтаву и Кременчуг с Ивано-Франковском и Ворохтой.

Будут курсировать дополнительные поезда с 24 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Дополнительные поезда назначили

№143/144 Киев – Ивано-Франковск, Ворохта . Из Киева поезд будет выезжать 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска.

. Из Киева поезд будет выезжать 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска. №149/150 Полтава – Ворохта. Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января. №129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск. Поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Обратно поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Обратите внимание! Ранее Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях : Киев – Солотвино, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.