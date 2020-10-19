Укрзализныця о введении ограничений на перевозки: какова позиция компании
В Укрзализныце считают нецелесообразным ограничивать железнодорожные пассажирские перевозки. Однако в компании отмечают, что будут выполнять решения правительства, хотя это и нанесет значительный ущерб доходам.
В Укрзализныце говорят, что заботятся о пассажирах
В компании уверяют, что стараются заботиться о пассажирах и работниках во время пандемии. Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии Интерфакс-Украина.
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С точки зрения защиты личного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом (ограничении перевозок – 24 канал) смысла. Мы максимально заботимся о безопасности пассажиров и сотрудников путем соблюдения масочного режима,
- отметил Перцовский.
Отстаивать свою позицию железнодорожники планируют на всех доступных платформах, однако против решения правительства не пойдут. Перцовский отметил, что по сравнению с маршрутками, железнодорожный транспорт – гораздо безопаснее.
Поезда – безопаснее, чем маршрутки.
"Даже в пригородные поезда мы направили проводников, контролируют соблюдение масочного режима, на вокзалах проводят температурный скрининг", – добавил представитель "Укрзализныци".
Если рейсы дальнего следования отменят, то 70% затрат все равно придется оплатить компании.