В Укрзализныце считают нецелесообразным ограничивать железнодорожные пассажирские перевозки. Однако в компании отмечают, что будут выполнять решения правительства, хотя это и нанесет значительный ущерб доходам.

В Укрзализныце говорят, что заботятся о пассажирах

В компании уверяют, что стараются заботиться о пассажирах и работниках во время пандемии. Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии Интерфакс-Украина.

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С точки зрения защиты личного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом (ограничении перевозок – 24 канал) смысла. Мы максимально заботимся о безопасности пассажиров и сотрудников путем соблюдения масочного режима,

- отметил Перцовский.

Отстаивать свою позицию железнодорожники планируют на всех доступных платформах, однако против решения правительства не пойдут. Перцовский отметил, что по сравнению с маршрутками, железнодорожный транспорт – гораздо безопаснее.

Поезда – безопаснее, чем маршрутки.

"Даже в пригородные поезда мы направили проводников, контролируют соблюдение масочного режима, на вокзалах проводят температурный скрининг", – добавил представитель "Укрзализныци".

Если рейсы дальнего следования отменят, то 70% затрат все равно придется оплатить компании.

Обратите внимание! С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Согласно решению госкомиссии по ТЭБ и ЧС остановили продажу билетов на таких станциях:



Ивано-Франковск;

Волочиск;

Дубно;

Здолбунов;

Тернополь;

Хмельницкий;

Славута-1;

Волочиск;

Дунаевцы;

Имени Тараса Шевченко.