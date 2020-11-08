Укрзализныця открывает продажу билетов на некоторые станции: список
В Укрзализныце открыли продажу билетов на ряд станций с 9 ноября. Ранее эти станции были закрытыми из-за попадания в красную зону карантина.
В Укрзализныце уверяют, что поездки – безопасные, ведь в поездах и на вокзалах придерживаются всех противоэпидемиологических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Станции, на которых откроют продажу билетов:
- Береговое,
- Волосянка-Закарпатская,
- Великий Березный,
- Кострино,
- Перечин,
- Ставне,
- Ужгород,
- Пологи,
- Сарата,
- Кулевча,
- Шепетовка.
На какие поезда можно будет купить билеты на этих станциях:
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 116/115 Киев – Бердянск;
- № 145/146 Киев – Измаил;
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Все регионы в Украине – в оранжевой или красной зонах
Отметим, что с 9 ноября будет действовать новое карантинное зонирование. Ни один регион Украины не оказался в зеленой и желтой зонах. Подробно с разделением на зоны можно ознакомиться здесь.
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