В Укрзализныце открыли продажу билетов на ряд станций с 9 ноября. Ранее эти станции были закрытыми из-за попадания в красную зону карантина.

В Укрзализныце уверяют, что поездки – безопасные, ведь в поездах и на вокзалах придерживаются всех противоэпидемиологических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Станции, на которых откроют продажу билетов:

Береговое,

Волосянка-Закарпатская,

Великий Березный,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Ужгород,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетовка.

На какие поезда можно будет купить билеты на этих станциях:

№ 3/4 Запорожье – Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь – Киев;

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов – Киев;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 107/108 Одесса – Ужгород;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 145/146 Киев – Измаил;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Важно! Согласно решению Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС 9 ноября закроют продажу билетов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев – Херсон. На этой станции посадка запрещена.

Все регионы в Украине – в оранжевой или красной зонах

Отметим, что с 9 ноября будет действовать новое карантинное зонирование. Ни один регион Украины не оказался в зеленой и желтой зонах. Подробно с разделением на зоны можно ознакомиться здесь.