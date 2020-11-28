"Укрзализныця" продолжает реставрировать парк вагонов. Кроме внутреннего совершенствования, в компании решили изменить цвет вагонов – со светлого в темный.

Перед изменением цвета посоветовались с проводниками

Решение об изменении цвета вагонов приняли после того, как посоветовались с проводниками. Об этом сообщил председатель "Укрзализныци" Владимир Жмак в посте в фейсбуке.

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Решили изменить и окраску вагонов светлый фон – в теный. Новые цвета – не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны,

– написал Жмак.

Что меняют в вагонах

Руководитель компании также поделился другими деталями о ходе ремонта. Так он рассказал, что в вагонах устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.

В поездах будут продавать чай и кофе

Отметим, что ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 1 декабря возвращают в поехда продажу кофе и чая. Об этом просили многие пассажиры. Напитки будут подавать в одноразовой посуде. А цена кофе и чая – не изменится, за стакан напитка нужно будет заплатить 10 гривен.