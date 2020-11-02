Укрзализныця приостановила продажу билетов из Ужгорода и еще ряда станций: перечень
Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. В частности, говорится об Ужгороде и некоторых городах на Закарпатье, Запорожье, а также в Одесской и Хмельницкой областях.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.
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На каких станция закрывают продажу билетов
Закарпатье
- Береговое
- Волосянка-Закарпатская
- Великий Березный
- Кострино
- Перечин
- Ставное
- Ужгород
Запорожье
- Пологи
Одесская область
- Сарата
- Кулевча
Хмельницкая область
- Славута-1
- Шепетовка
На какие поезда нельзя будет купить билеты из этих станций
Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Ужгород
- № 17/18 Харьков – Ужгород;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 107/108 Одесса – Ужгород;
- № 29/30 Киев – Ужгород;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 3/4 Запорожье – Ужгород;
- № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).
Пологи
- № 10/9 Мариуполь – Киев;
- № 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 116/115 Киев – Бердянск.
Сарата, Кулевча
- № 145/146 Киев – Измаил.
Славута-1
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев.
Шепетовка
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 91/92 Львов – Киев;
- № 217/218 Киев – Рахов.
Кроме того, Укрзализныця изменила маршруты таких поездов:
- № 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород)
- № 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)
- № 45/46 Батево-Пассажирское – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород)
- № 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород)
- № 81/82 Чоп-Пассажирский – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород)
- № 107/108 Чоп-Пассажирский – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород)
Кстати Укрзализныця анонсировала снижение цен на билеты
Что этому предшествовало
- Недавно в Украине обновили зоны карантина – в красную попали 11 областных центров.
- Говорится о Житомире, Ужгороде, Ивано-Франковске, Николаеве, Полтаве, Ровно, Сумах, Харькове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове.
- Ранее в Укразализныце заявляли, что с 26 октября восстановят продажу билетов на большинстве закрытых станций в областных центрах. В частности, из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого. Попадала в этот перечень и Славута-1.
- За сутки 31 октября в Украине зафиксировали еще 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших возросло до 395 440. Сегодня продолжают лечиться 229 206 жителей страны. За все время эпидемии 161 441 пациент выздоровел, зато 7 306 человек умерли.
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