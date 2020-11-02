Укрзализныця со 2 ноября прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. В частности, говорится об Ужгороде и некоторых городах на Закарпатье, Запорожье, а также в Одесской и Хмельницкой областях.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци. Актуально В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы попали в красный список На каких станция закрывают продажу билетов Закарпатье Береговое

Волосянка-Закарпатская

Великий Березный

Кострино

Перечин

Ставное

Ужгород Запорожье Пологи Одесская область Сарата

Кулевча Хмельницкая область Славута-1

Шепетовка На какие поезда нельзя будет купить билеты из этих станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев). Ужгород № 17/18 Харьков – Ужгород; № 81/82 Киев – Ужгород; № 107/108 Одесса – Ужгород; № 29/30 Киев – Ужгород; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 3/4 Запорожье – Ужгород; № 601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев). Пологи № 10/9 Мариуполь – Киев; № 84/83 Мариуполь – Киев; № 116/115 Киев – Бердянск. Сарата, Кулевча № 145/146 Киев – Измаил. Славута-1 № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев. Шепетовка № 88/87 Ковель – Новоалексеевка; № 98/97 Ковель – Киев; № 43/44 Ивано-Франковск – Киев; № 45/46 Ужгород – Лисичанск; № 91/92 Львов – Киев; № 217/218 Киев – Рахов. Заметим! До урегулирования ситуации с коронавирусом указанные поезда будут проходить эти станции без посадки пассажиров. Высадку будут проводить в установленном порядке. Кроме того, Укрзализныця изменила маршруты таких поездов: № 17/18 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Харьков – Ужгород) № 29/30 Мукачево – Харьков – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород) № 45/46 Батево-Пассажирское – Лисичанск – Ужгород (вместо Ужгород – Лисичанск – Ужгород) № 3/4 Мукачево – Запорожье – Ужгород (вместо Ужгород – Запорожье – Ужгород) № 81/82 Чоп-Пассажирский – Киев – Ужгород (вместо Ужгород – Киев – Ужгород) № 107/108 Чоп-Пассажирский – Одесса – Ужгород (вместо Ужгород – Одесса – Ужгород) Кстати Укрзализныця анонсировала снижение цен на билеты Что этому предшествовало Недавно в Украине обновили зоны карантина – в красную попали 11 областных центров .

Говорится о Житомире, Ужгороде, Ивано-Франковске, Николаеве, Полтаве, Ровно, Сумах, Харькове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове.

Ранее в Укразализныце заявляли, что с 26 октября восстановят продажу билетов на большинстве закрытых станций в областных центрах. В частности, из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого. Попадала в этот перечень и Славута-1.

За сутки 31 октября в Украине зафиксировали еще 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших возросло до 395 440. Сегодня продолжают лечиться 229 206 жителей страны. За все время эпидемии 161 441 пациент выздоровел, зато 7 306 человек умерли.

Какие ограничения действуют в карантинных зонах / Инфографика 24 канала