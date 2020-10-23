Уже с 25 октября Украина в очередной раз перейдет на зимнее время. В ведомстве предупредили, что время отправления и прибытия поездов в билетах от 25 октября указывается по зимнему времени.

Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

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Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье,

– посоветовали в ведомстве.

Также В Укрзализныце призвали пассажиров быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов.

Сезонный перевод часов: главное

25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелку часов переведут на 1 час назад.

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года.

Однако это голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов.

Актуально Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время, но есть условие