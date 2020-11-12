Укрзализныця усилит контроль за соблюдением карантина в электричках
Укрзализныця увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках. Такое решение компания приняла из-за усиления карантина в Украине.
Укрзализныця отслеживает наиболее нагруженные направления железнодорожного сообщения, чтобы дополнительно усилить там карантин. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе компании.
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В поездах дальнего следования количество мест четко контролируется, поэтому усиливать контроль за карантином там не будут.
В Укрзализныце добавили, что компания строго соблюдает карантин:
- в поездах проводят температурный скрининг;
- работники проводят дезинфекцию подвижного состава до и после каждого рейса.
- по возможности осуществляют контроль наличия масок у пассажиров.
Отметим, 9 ноября Укрзализныця открыла продажу билетов на ряде станций, которые ранее находились в красной зоне.
Новые карантинные ограничения в Украине
- 11 ноября в Украине ввели общегосударственный карантин.
- Это означает, что разделения на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны больше не будет.
- Согласно новым ограничениям, работа ночных клубов и развлекательных заведений – запрещена.
- В транспорте могут перевозить пассажиров только на сидячих местах.
- Массовые мероприятия с участием более 20 человек – запрещены.
- В субботу и воскресенье в Украине будет действовать карантин выходного дня.
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