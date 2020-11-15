Укрзализныця восстанавливает движение поездов с 2 станций
Укрзализныця с 16 ноября возобновляет движение поездов со станций Славута-1 и Белая Криница. Оттуда пассажиры смогут отправиться в Киев, Николаев, Херсон и другие города Украины.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Билеты будут продавать на такие поезда:
- Ивано-Франковск – Киев;
- Ужгород – Лисичанск;
- Киев – Трускавец;
- Ковель – Новоалексеевка;
- Ковель – Киев;
- Киев – Херсон;
- Харьков – Николаев.
Как Укрзализныця бережет пассажиров
В Укрзализныце напомнили, что заботятся о безопасности пассажиров во время пандемии коронавируса.
- Прежде чем впустить пассажиров в вагон, им делают температурный скрининг;
- Работники дезинфицируют вагон до и после каждого рейса.
- Проверяют пассажиров на наличие защитник масок.
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