Укрзализныця с 16 ноября возобновляет движение поездов со станций Славута-1 и Белая Криница. Оттуда пассажиры смогут отправиться в Киев, Николаев, Херсон и другие города Украины.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Заметьте Укрзализныця хочет запустить новый Интерсити+ из Киева в Мукачево за 40 миллионов гривен Билеты будут продавать на такие поезда: Ивано-Франковск – Киев;

Ужгород – Лисичанск;

Киев – Трускавец;

Ковель – Новоалексеевка;

Ковель – Киев;

Киев – Херсон;

Харьков – Николаев. Как Укрзализныця бережет пассажиров В Укрзализныце напомнили, что заботятся о безопасности пассажиров во время пандемии коронавируса. Прежде чем впустить пассажиров в вагон, им делают температурный скрининг;

Работники дезинфицируют вагон до и после каждого рейса.

Проверяют пассажиров на наличие защитник масок.