На время зимних праздников Укрзализныця возобновляет движение ряда поездов: направления
Укрзализныця к рождественско-новогодним праздникам решила возобновить движение ряда поездов. Кроме того, часть маршрутов продлят, а также увеличат периодичность курсирования поездов.
Інформацію про те, що українці у період зимових свят матимуть більше можливостей подорожувати потягами, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Відновлять рух таких поїздів:
- № 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, назад з 14 грудня.
- № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, назад з 14 грудня.
- № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.
- № 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.
- № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, назад 14 грудня.
- № 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.
- № 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня в обох напрямках.
До слова, вже відновили курсування поїздів № 142 Львів – Бахмут та № 217/218 Київ – Рахів.
Курсуватимуть такі додаткові потяги:
- №168 Львів – Одеса їздитиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021.
- №198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року.
- № 768/767 Київ – Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона – 30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.
Будуть додаткові рейси поїздів:
- № 774 Київ – Шостка: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.
- № 782 Київ – Черкаси: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.
Продовжать маршрут прямування потягів:
№ 779/780 Суми – Вінниця.
З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть поїзди:
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Лисичанськ – Київ;
- № 118/117 Чернівці – Київ.
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