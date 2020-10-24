Укрзализныця возобновляет движение поездов с почти всех ранее закрытых станций
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила Укрзализныце возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Перевозчик уже положительно оценил это решение и заявил об открытии продажи билетов.
На официальном сайте Укрзализныци опубликовали 23 октября сообщение следующего содержания: с 00:01 26 октября возобновляется движение с большинства закрытых станций. Сделать это позволила комиссия по ТЭБ и ЧС.
К слову Укрзализныця указывает в билетах время отправления и прибытия поездов по зимнему времени
Перевозчик утверждает, что "путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий".
Итак, с этого же времени (00:01 26 октября) Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда из таких железнодорожных станций:
- Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область).
- Дубно и Здолбунов (Ровенская область).
- Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область).
- Тернополь (Тернопольская область).
- Станция имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область).
- Сумы (Сумская область).
Однако будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (высадка пассажиров там будет, однако не будет посадки).
Напомним, закрыли продажу билетов со всех вышеперечисленных станций 19 октября в связи с изменением карантинного зонирования в Украине.