Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила Укрзализныце возобновить движение на большинстве ранее закрытых станций. Перевозчик уже положительно оценил это решение и заявил об открытии продажи билетов.

На официальном сайте Укрзализныци опубликовали 23 октября сообщение следующего содержания: с 00:01 26 октября возобновляется движение с большинства закрытых станций. Сделать это позволила комиссия по ТЭБ и ЧС.

К слову Укрзализныця указывает в билетах время отправления и прибытия поездов по зимнему времени

Перевозчик утверждает, что "путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, ведь компания строго придерживается противоэпидемических мероприятий".

Итак, с этого же времени (00:01 26 октября) Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда из таких железнодорожных станций:

Ивано-Франковск (Ивано-Франковская область).

Дубно и Здолбунов (Ровенская область).

Хмельницкий, Гречаны, Славута, Волочиск и Дунаевцы (Хмельницкая область).

Тернополь (Тернопольская область).

Станция имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасская область).

Сумы (Сумская область).

Однако будет закрыта продажа билетов со станции Подольск (высадка пассажиров там будет, однако не будет посадки).

Напомним, закрыли продажу билетов со всех вышеперечисленных станций 19 октября в связи с изменением карантинного зонирования в Украине.