Укрзализныця закрывает продажу билетов в Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске
Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила посадку пассажиров на целом ряде железнодорожных станций. Поэтому Укрзализныця закрывает с 19 октября продажу билетов в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и еще 6 железнодорожных станциях.
Через определенные станции поезда продолжат курсировать, но без посадки пассажиров, сообщает Укрзализныця. Впрочем, высадка будет осуществляться и в дальнейшем.
К слову Правительство опубликовало постановление о новых ограничениях карантина: что изменится
На каких станциях закроют продажу билетов:
- Ивано-Франковск,
- Хмельницкий,
- Тернополь,
- Дубно (Ровненская область),
- Здолбунов (Ровненская область),
- Славута-1 (Хмельницкая область),
- Волочиск (Хмельницкая область),
- Дунаевцы (Хмельницкая область),
- имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасской области).
Такое решение связано с попаданием этих регионов в Красную карантинную зону. К слову, из Тернополя возобновили посадку на поезда только 15 октября.
Новые правила для различных карантинных зон / Инфографика 24 канала