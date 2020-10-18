Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила посадку пассажиров на целом ряде железнодорожных станций. Поэтому Укрзализныця закрывает с 19 октября продажу билетов в Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и еще 6 железнодорожных станциях.

Через определенные станции поезда продолжат курсировать, но без посадки пассажиров, сообщает Укрзализныця. Впрочем, высадка будет осуществляться и в дальнейшем.

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На каких станциях закроют продажу билетов:

Ивано-Франковск,

Хмельницкий,

Тернополь,

Дубно (Ровненская область),

Здолбунов (Ровненская область),

Славута-1 (Хмельницкая область),

Волочиск (Хмельницкая область),

Дунаевцы (Хмельницкая область),

имени Тараса Шевченко (город Смела, Черкасской области).

Такое решение связано с попаданием этих регионов в Красную карантинную зону. К слову, из Тернополя возобновили посадку на поезда только 15 октября.



Новые правила для различных карантинных зон / Инфографика 24 канала