Укрзализныця запускает поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку
Киев и прифронтовая Авдеевка будут иметь железнодорожное сообщение. Укрзализныця 13 декабря запускает ежедневный поезд по этому направлению.
О появлении железнодорожного направления Киев – Авдеевка говорится на сайте Укрзализныци.
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В прифронтовой город Донецкой области поезда будут курсировать с 13 декабря.
Отправление из Киева ежедневно в 19:19, прибытие в Авдеевку – на следующий день в 9:10.
По дороге поезд будет делать остановки на станциях
- Мироновка;
- Цветково;
- Имени Шевченко;
- Каменка;
- Знаменка-Пассажирская;
- Александрия;
- Пятихатки;
- Верховцево;
- Каменское-Пассажирское;
- Днепр-Главный;
- Синельниково-2;
- Чаплино;
- Просяная;
- Межевая;
- Покровск;
- Очеретино.
Из Авдеевки поезд будет выезжать в 21:15 и прибывать в столицу в 11:04.
Стоимость билетов в купе составляет примерно 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт – 231 гривну.
Что известно об Авдеевке?До начала российской агрессии в городе проживали примерно 35 тысяч человек. Теперь население сократилось до 30 тысяч. Авдеевка регулярно попадала под обстрелы боевиков, из-за чего в городе возникали перебои с электроснабжением и поставкой воды. Фактически город находится на самой линии фронта.
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Какие поезда Укрзализныця назначила к зимним праздникам
- К новогодним и рождественским праздникам возобновили курсирование и назначили ряд поездов в популярных направлениях: Киев – Солотвино, Киев – Славское, Одесса – Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель – Одесса, Мариуполь – Львов и Хмельницкий – Лисичанск.
- Также поезда соединят Киев, Полтаву и Кременчуг с Ивано-Франковском и Ворохтой.
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