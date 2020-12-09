Киев и прифронтовая Авдеевка будут иметь железнодорожное сообщение. Укрзализныця 13 декабря запускает ежедневный поезд по этому направлению.

О появлении железнодорожного направления Киев – Авдеевка говорится на сайте Укрзализныци.

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В прифронтовой город Донецкой области поезда будут курсировать с 13 декабря.

Отправление из Киева ежедневно в 19:19, прибытие в Авдеевку – на следующий день в 9:10.

По дороге поезд будет делать остановки на станциях

Мироновка;

Цветково;

Имени Шевченко;

Каменка;

Знаменка-Пассажирская;

Александрия;

Пятихатки;

Верховцево;

Каменское-Пассажирское;

Днепр-Главный;

Синельниково-2;

Чаплино;

Просяная;

Межевая;

Покровск;

Очеретино.

Из Авдеевки поезд будет выезжать в 21:15 и прибывать в столицу в 11:04.

Стоимость билетов в купе составляет примерно 390 гривен в зависимости от дня поездки, плацкарт – 231 гривну.

Что известно об Авдеевке? До начала российской агрессии в городе проживали примерно 35 тысяч человек. Теперь население сократилось до 30 тысяч. Авдеевка регулярно попадала под обстрелы боевиков, из-за чего в городе возникали перебои с электроснабжением и поставкой воды. Фактически город находится на самой линии фронта.

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