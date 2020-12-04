Чеченец обезглавил учителя во Франции: в Чечне переименовали улицу в его честь
В Чечне, в поселке Шалажи, местные жители "переименовали" одну из улиц в честь Абдуллаха Анзорова. Это тот самый террорист, который в середине октября обезглавил учителя во Франции.
"Улица имени Абдуллаха Анзорова": что известно
В поселке Шалажи приварили к опоре газовой трубы табличку с вышеупомянутой надписью. Один из местных житель выложил соответствующее фото в сети с подписью: "Улица имени настоящего мужчины". Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём".
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Заметим, что сам Абдуллах родился в Москве, а затем вместе с семьей переехал во Францию. Само же семейство Анзорових – родом из поселка Шалажи.
Главное про Абдуллаха Анзорова
- Это тот самый студент, который в пригороде Парижа в середине октября отрезал голову преподавателю истории.
- Последний, объясняя материал, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
- В итоге 18-летнего Анзорова застрелила полиция. А французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя. Большинство из них – ближайшее окружение чеченца.
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом".
- Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве вследствие террористического акта" и о "функционирование преступной террористической группировки".
- Французские СМИ писали, что молодой человек был связан с террористами, общался с неким исламистом из Сирии.
- Родственники Анзорова рассказали, что примерно с прошлой весны он начал увлекаться радикальными идеями, перестал слушать музыку, употреблять алкоголь, общаться с женщинами.
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