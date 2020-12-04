В Чечне, в поселке Шалажи, местные жители "переименовали" одну из улиц в честь Абдуллаха Анзорова. Это тот самый террорист, который в середине октября обезглавил учителя во Франции.

"Улица имени Абдуллаха Анзорова": что известно

В поселке Шалажи приварили к опоре газовой трубы табличку с вышеупомянутой надписью. Один из местных житель выложил соответствующее фото в сети с подписью: "Улица имени настоящего мужчины". Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём".

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Заметим, что сам Абдуллах родился в Москве, а затем вместе с семьей переехал во Францию. Само же семейство Анзорових – родом из поселка Шалажи.

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