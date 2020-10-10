На улицах чилийского города Пуэрто-Сиснес местные жители заметили морского слона. Огромное животное бродило по кварталам, пытаясь найти выход к морю.

Двухтонного морского слона выбросило на берег моря 5 октября, поэтому он потерял ориентацию и долго искал правильное направление движения, пишет The Guardian.

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Местные жители совместно с береговой охраной организовали спасательную операцию, и успешно вернули животное в море. С помощью брезента они направляли морского слона в нужную сторону, пока он не попал в воду.

Жительница Пуэрто-Сиснес рассказала, что сначала была несколько напугана появлением крупного животного, ведь никогда не видела его так близко. Впрочем успокоилась, когда заметила, что он движется очень медленно.

Мы видим этих животных довольно далеко в море, и поэтому мало о них знаем. Неизвестно, опасны ли они, могут ли на кого напасть. Но мы увидели, что животное испугалось,

– отметила женщина.

Сержант чилийского военно-морского флота сообщил, что морской житель прошел очень много кварталов, прежде чем его направили в море.

Справка. Южные морские слоны живут в субантарктических и антарктических водах и являются крупнейшими представителями семейства тюленей. Самцы могут достигать 6 метров в длину и весить до 4 тонн. Морской слон бродил по улицам Пуэрто-Сиснес: видео На улицах Чили не впервые появляются животные за время карантина Ранее в городе Сантьяго, столице Чили, на фоне строгого карантина появилось много горных львов. Местные жители наблюдали животных на задних дворах своих домов. Также большие кошки разгуливали по улицам столицы. Многих из них удалось вернуть в естественную среду после тщательного обследования специалистов.



Пума на одной из улиц Сантьяго / Фото AFP