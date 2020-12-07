Группа "Метинвест" опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2019 год. По счету это уже седьмой отчет компании.

Ранее "Метинвест" публиковал отчет раз в два года. Начиная с 2019 года такие отчеты будут ежегодными, сообщает пресс-служба компании.

Документ подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI, а также с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в области устойчивого развития.

В 2019 году "Метинвест" продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, создавать устойчивую инфраструктуру в городах присутствия, улучшать операционную эффективность, а также модернизировать оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов.

В частности, "Метинвест" и дальше продолжает работать над совершенствованием устойчивой системы корпоративного управления.

В пресс-службе отмечают, что агентство Sustainalytics высоко оценило корпоративное управление и стандарты бизнес-этики группы при проведении комплексной оценки эффективности деятельности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Кроме того, агентство отметило успехи "Метинвеста" в сфере управления человеческим капиталом, охраны труда и промышленной безопасности, а также во взаимодействии с местными сообществами. В рейтинге ESG "Метинвест" занял девятое место среди 140 мировых металлургических компаний на момент проведения оценки.

В 2019 году "Метинвест" инвестировал 102 млн долларов в Инициативы по охране труда. Группа разработала и внедрила новую пятилетнюю дорожную карту для дальнейшего улучшения системы управления охраной труда и достижения основной цели – нулевого травматизма. В результате этого в 2019 году "Метинвест" добился самого низкого показателя частоты травматизма в истории группы (LTIFR – 0,790). Также первой среди украинских компаний Метинвест получил престижный международный сертификат в области охраны труда и здоровья Vision Zero ("нулевой травматизм").

В обучение и развитие сотрудников в 2019 году "Метинвест" вложил около 6 млн долларов. Группа продолжила внедрять инструменты электронного обучения, расширив возможности для развития управленческих и профессиональных навыков сотрудников.

Для того, чтобы повысить привлекательность профессий в металлургии и горном деле среди молодежи группа расширила сотрудничество с профильными университетами и предоставила программу стажировки на своих предприятиях почти трем тысячам студентов.